Финляндия платит коллапсом экономики за разрыв отношений с Россией. В этом уверен спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Чуть раньше финский лидер Александер Стубб говорил, что государства НАТО поддерживают украинские удары по российской территории. По словам Дмитриева, социальная цена воинственной политики и разрыва связей с Москвой для Хельскинки — уровень безработицы вырос до 12,7%, что является самым высоким показателем с мая 1998 года и самый высоким в ЕС.

«Уровень безработицы среди молодежи достиг 37,8% (+10 % за год). Стубб говорит, а Финляндия платит за это коллапсом своей экономики», — написал спецпредставитель в соцсети.

Ранее глава офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что напряженные отношения между Киевом и Варшавой продолжат ухудшаться.