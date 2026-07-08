Захарова жестко поставила Эстонию на место

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале заявила, что Эстония не имеет морального права диктовать Международному олимпийскому комитету условия финансирования, ссылаясь на свои экономические показатели.

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Поводом для резкой реакции стала инициатива Таллина, предложившего лишить МОК европейского финансирования из-за допуска российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям.

В своём Захарова отметила, что соответствующее требование эстонская сторона уже направила еврокомиссару по спорту Гленну Микаллефу. При этом дипломат указала на экономическую статистику: по основным показателям Эстония занимает лишь 21-е место среди 27 стран Евросоюза.

По её мнению, с такими «достижениями» республике не следует указывать, кому и как выделять финансирование.