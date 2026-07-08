Захарова жестко поставила Эстонию на место

Захарова жёстко поставила Эстонию на место
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале заявила, что Эстония не имеет морального права диктовать Международному олимпийскому комитету условия финансирования, ссылаясь на свои экономические показатели.
Поводом для резкой реакции стала инициатива Таллина, предложившего лишить МОК европейского финансирования из-за допуска российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям.
В своём Захарова отметила, что соответствующее требование эстонская сторона уже направила еврокомиссару по спорту Гленну Микаллефу. При этом дипломат указала на экономическую статистику: по основным показателям Эстония занимает лишь 21-е место среди 27 стран Евросоюза.
По её мнению, с такими «достижениями» республике не следует указывать, кому и как выделять финансирование.