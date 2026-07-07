Высказывание генерального секретаря НАТО Марка Рютте о России получило неожиданное продолжение после ответа официального представителя МИД России Марии Захаровой. Китайское издание Baijiahao считает, что именно реакция российской стороны оказалась в центре общественного внимания. Пересказ публикации приводит АБН24.

© Московский Комсомолец

Поводом для материала стали слова Рютте, который назвал Россию долгосрочной угрозой для альянса и признался, что мысли о ней не дают ему спокойно спать. По мнению авторов Baijiahao, российская сторона предпочла ответить не развернутыми политическими аргументами, а ироничным комментарием.

В России объяснили новое заявление Рютте о членстве Украины в НАТО

Китайские журналисты отмечают, что Мария Захарова отреагировала на заявление генсека НАТО короткой шуткой, после которой, по их оценке, обсуждение сместилось с первоначального заявления на сам ответ представителя российского внешнеполитического ведомства.

Авторы публикации считают, что такая реакция позволила изменить характер общественной дискуссии вокруг слов Рютте. По их мнению, Москва регулярно отвергает заявления западных стран о «российской угрозе» и использует в публичной риторике иронию и сарказм, чтобы оспорить подобные оценки. Эти выводы являются мнением авторов статьи, опубликованной в Baijiahao.