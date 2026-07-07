Ждать реакции Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека на преступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе на теракт в Старобельске Луганской Народной Республики (ЛНР), бессмысленно. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в беседе с РИА Новости.

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«Надеяться на Управление Верховного комиссара по правам человека бессмысленно, скажу откровенно», — подчеркнул Небензя.

«Удар возмездия неизбежен»: в Госдуме высказались о теракте в Старобельске

Ранее посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник рассказал, что посетившая Старобельск в делегация Международного комитета Красного Креста отреагировала на удар беспилотника ВСУ по местному колледжу соболезнованиями и констатацией трагедии.