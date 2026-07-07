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Полянский рассказал об использовании ОБСЕ для контактов с Западом

RT на русском

Россия задействует площадку ОБСЕ в качестве ключевого инструмента для прямого донесения до западных государств своей точки зрения, заявил постпред России при организации Дмитрий Полянский.

Полянский рассказал об использовании ОБСЕ для контактов с Западом
© Global Look Press

Об этом он сказал РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что это единственный сохранившийся механизм, позволяющий обмениваться мнениями по острым темам.

Как пояснил Полянский, специфика ОБСЕ в том, что украинский кризис стоит на повестке минимум раз в неделю, что выгодно отличает эту площадку от ООН с её более широким кругом задач.

«В отличие от ООН, где повестка значительно шире, в ОБСЕ Украину обсуждают как минимум раз в неделю, поэтому актуальные вопросы там доносить гораздо удобнее», — сказал он.

Он также отметил, что работа в рамках организации важна для передачи дипломатических сигналов и контактов в кулуарах.

Ранее Полянский заявил, что Евросоюз жёстко дисциплинирует своих членов на площадке ОБСЕ, не позволяя формулировать самостоятельную позицию по России.