Полянский рассказал об использовании ОБСЕ для контактов с Западом

Россия задействует площадку ОБСЕ в качестве ключевого инструмента для прямого донесения до западных государств своей точки зрения, заявил постпред России при организации Дмитрий Полянский.

Об этом он сказал РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что это единственный сохранившийся механизм, позволяющий обмениваться мнениями по острым темам.

Как пояснил Полянский, специфика ОБСЕ в том, что украинский кризис стоит на повестке минимум раз в неделю, что выгодно отличает эту площадку от ООН с её более широким кругом задач.

«В отличие от ООН, где повестка значительно шире, в ОБСЕ Украину обсуждают как минимум раз в неделю, поэтому актуальные вопросы там доносить гораздо удобнее», — сказал он.

Он также отметил, что работа в рамках организации важна для передачи дипломатических сигналов и контактов в кулуарах.

Ранее Полянский заявил, что Евросоюз жёстко дисциплинирует своих членов на площадке ОБСЕ, не позволяя формулировать самостоятельную позицию по России.