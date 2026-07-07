Украинские власти во главе с Владимиром Зеленским попытались скрыть свое фиаско в Константиновке Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с РИА Новости.

«Бои за Константиновку были тяжелыми, но всем было ясно, что российская армия идет вперед и уверенно наступает. Вот тогда-то и созрела подленькая мысль, что нужно везде кричать о том, что Константиновка не сдается и тщательно скрывать свои потери, потому что подобные плачевные результаты очень расстраивают главных европейских спонсоров», — подчеркнул Белик.

Сенатор обвинил Киев в сокрытии потерь на фоне истории с Константиновкой

Вечером 3 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские войска взяли под контроль Константиновку. Президент РФ Владимир Путин назвал это событие ключом к освобождению Донбасса.