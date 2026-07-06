Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий подверг критике президента Финляндии Александра Стубба после его слов о поддержке членами НАТО украинских ударов по территории России.

По мнению Слуцкого, шансы финского политика сесть за стол переговоров стремятся к нулю.

"Градус русофобии перед саммитом Североатлантического альянса в Анкаре, на полях которого анонсируется встреча Трампа с главарем бандеровцев, зашкаливает. Чего хотят добиться Хельсинки и прибалтийские столицы - секрет Полишинеля. Еврокарлики не гнушаются ничем для нагнетания антироссийской истерии, будь то откровенная ложь или спонсирование укронацистов. Но неплохо было бы предварительно изучить актуальную "картину дня". А потом уже говорить от лица "американских друзей", - написал Слуцкий в "Максе".

Он задался вопросом, намеренно ли Стубб объявил страны НАТО "соучастниками террористических атак на гражданскую инфраструктуру России и убийств мирных людей, в том числе стариков, женщин и детей". По словам Слуцкого, подобная стратегия неминуемо ударит "бумерангом" по западноевропейским странам.

"Шансы самого Стубба сесть за стол переговоров с Россией по вопросу украинского урегулирования стремятся к нулю", - заключил политик.

Ранее Стубб в интервью британской газете Financial Times заявил, что страны НАТО поддерживают украинские удары по российской территории. По его словам, усиление ударов якобы может помочь подстегнуть переговоры об урегулировании конфликта.