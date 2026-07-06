Отказ правительства Украины забрать тела погибших в Константиновке украинских военных показывает, что Киев не желает признавать потери, рассказал сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, после освобождения города Минобороны РФ официально предложило провести гуманитарную акцию по передаче тел.

Журналисты заметили, что инициатива оборонного ведомства привлекла внимание зарубежных СМИ — представители агентств и крупных газет выразили желание присутствовать при передаче.

5 июля Киев без объяснения причин отказался прекратить обстрел населенного пункта и провести гуманитарную акцию.

«В части Константиновки подчеркнутый отказ Киева — это, скорее, отчаянная попытка отвернуться в другую сторону и не замечать данных потерь вовсе», — разъяснил Кастюкевич.

По его словам, Владимир Зеленский не желает выглядеть «бледно» перед западными партнерами, в особенности, на фоне крупного саммита НАТО в Турции, который стартует во вторник, 7 июля.

Сенатор уточнил, что обмены телами и пленными происходят на глазах многочисленных камер, создают неприемлемую для противника картинку. Второй причиной, добавил он, является необходимость выплачивать значительные суммы семьям погибших солдат.

Ранее сообщалось, что украинская сторона в последние годы стала принимать тела погибших бойцов ВСУ, собранные российскими военными на поле боя.

Вместе с тем, стало известно, что Киев в ряде случаев не передает трупы родственникам, а сжигает их в крематориях, с тем, чтобы объявить солдат без вести пропавшими или дезертирами.