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Сенатор обвинил Киев в сокрытии потерь на фоне истории с Константиновкой

Илья Родин

Отказ правительства Украины забрать тела погибших в Константиновке украинских военных показывает, что Киев не желает признавать потери, рассказал сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич. Об этом пишет РИА Новости.

Сенатор обвинил Киев в сокрытии потерь на фоне истории с Константиновкой
© Global Look Press

По данным агентства, после освобождения города Минобороны РФ официально предложило провести гуманитарную акцию по передаче тел.

Журналисты заметили, что инициатива оборонного ведомства привлекла внимание зарубежных СМИ — представители агентств и крупных газет выразили желание присутствовать при передаче.

5 июля Киев без объяснения причин отказался прекратить обстрел населенного пункта и провести гуманитарную акцию.

«В части Константиновки подчеркнутый отказ Киева — это, скорее, отчаянная попытка отвернуться в другую сторону и не замечать данных потерь вовсе», — разъяснил Кастюкевич.

По его словам, Владимир Зеленский не желает выглядеть «бледно» перед западными партнерами, в особенности, на фоне крупного саммита НАТО в Турции, который стартует во вторник, 7 июля.

Сенатор уточнил, что обмены телами и пленными происходят на глазах многочисленных камер, создают неприемлемую для противника картинку. Второй причиной, добавил он, является необходимость выплачивать значительные суммы семьям погибших солдат.

Ранее сообщалось, что украинская сторона в последние годы стала принимать тела погибших бойцов ВСУ, собранные российскими военными на поле боя.

Вместе с тем, стало известно, что Киев в ряде случаев не передает трупы родственникам, а сжигает их в крематориях, с тем, чтобы объявить солдат без вести пропавшими или дезертирами.