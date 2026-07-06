В МИД России назвали условие быстрого завершения конфликта на Украине

Украинский конфликт можно быстро завершить, если США будут готовы действовать на основе пониманий, достигнутых на саммите в Анкоридже.

Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«Я не берусь комментировать это конкретное высказывание, но если администрация США готова действовать на основе согласия, данного российской стороной на американские предложения в Анкоридже, то, наверное, так оно и есть», — отметил дипломат.

Таким образом он высказался о словах президента США Дональда Трампа, заявившего о том, что завершение конфликта на Украине «ближе, че кажется».

Рябков также ответил на вопрос о возможной смене позиции американской стороны к украинскому кризису. Он подчеркнул, что Россия никогда «ничего не сворачивает» и продолжит поддерживать контакты с США «в любом случае».

Ранее Трамп заявил, что президент России Владимир Путин хочет завершения украинского конфликта. Он подчеркнул, что у него был хороший разговор с российским лидером, который состоялся 4 июля.