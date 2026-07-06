Вологодский губернатор застрял без топлива на трассе после призыва к жителям не запасаться бензином

Глава Вологодской области Георгий Филимонов застрял на трассе без топлива после призыва к жителям не запасаться бензином. Сообщение об инциденте появилось в официальном Telegram-канале губернатора.

Так, Филимонов остановился на скоростном обходе Вологды без топлива, потому что кончился бензин.

«Пересел из служебной машины в автомобиль, который согласился подвезти. И этим я свидетельствую тот факт, что все мы плывем в одной лодке и решаем существующую проблему и многочисленные задачи, которые перед нами стоят», — сказал он.

Главу региона подвезли сотрудники ГАИ. Филимонов подчеркнул, что власти прорабатывают возможность увеличения отпуска, отгрузки с нефтебазы в ежесуточном режиме. Незадолго до этого губернатор заявлял, что «при текущем объеме поставок топлива мы в первую очередь обеспечиваем им спецтранспорт».

Глава Вологодской области призывал относится к ситуации с пониманием.