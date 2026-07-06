В России указали на скрытый смысл новых переговоров Путина и Трампа

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ключевые вопросы международной повестки дня, включая урегулирование конфликта на Украине и ситуацию вокруг Ирана. Значение и скрытые смыслы этой беседы в комментарии Рамблеру оценил политолог Владимир Оленченко.

Новые российско-американские переговоры на высшем уровне состоялись в субботу и продлились 1 час 25 минут. В ходе 14-го по счету разговора с момента возвращения Трампа в Белый дом лидеры уделили особое внимание украинскому кризису, двусторонним отношениям и графику дальнейших контактов. Американский лидер подтвердил готовность содействовать прекращению боевых действий, а российский

президент вновь пригласил коллегу посетить Россию. Беседа прошла в преддверии саммита НАТО, который запланирован на 7–8 июля в Анкаре.

Оленченко подчеркнул, что по всем затронутым темам Москва обладает твердой и ясной позицией, которая хорошо известна Вашингтону. При этом эксперт обратил внимание на важный дипломатический нюанс: перед звонком в Москву Дональд Трамп провел переговоры с Владимиром Зеленским, что указывает на определенную последовательность в действиях Белого дома.

С дипломатической и политической точек зрения важно то, что Трамп начал с Зеленского, а заключительное слово и финальные оценки предоставил нашему президенту. Это говорит о том, что он понимает: с российской стороны оценки объективные, и мы действительно заинтересованы в урегулировании. Тот факт, что он сначала выслушал Зеленского, свидетельствует о сомнениях американского лидера в том пропагандистско-информационном фоне, который создают украинские власти и западноевропейцы. Владимир Оленченко Политолог-международник

По мнению аналитика, у прошедшего разговора есть вполне конкретные практические результаты, которые позволяют рассчитывать на дальнейшие дипломатические шаги. Трамп не просто обозначил свой интерес к теме, но и предложил формат дальнейшего взаимодействия, включающий как личные контакты лидеров, так и работу специальных посланников.

«Полезность разговора подтверждается двумя моментами. Во-первых, Трамп планирует еще раз воочию послушать Зеленского на саммите НАТО в Анкаре. При этом важно понимать: генеральный секретарь НАТО Марк Рютте твердо заявил, что украинский президент будет там лишь как приглашенный, за общим столом переговоров альянса его не будет. Трамп пообещал Путину, что по результатам этой отдельной беседы с Зеленским перезвонит в Москву, чтобы дополнительно обсудить завершение конфликта. Во-вторых, Трамп отметил, что его представители и посредники — речь идет о Джареде Кушнере и Стиве Уиткоффе — готовы прибыть в Москву в любое удобное время. Эти моменты выглядят обнадеживающе».

Отдельное внимание политолог уделил скрытому контексту переговоров, который официально не афишировался, но очевидно довлел над участниками беседы. Речь идет о глубоких внутренних разногласиях в Североатлантическом альянсе накануне встречи в Анкаре, где европейские союзники попытаются найти подход к американскому лидеру.

«В самом Североатлантическом альянсе сейчас проходит много линий разлома: Германия претендует на роль военного лидера, Франция — на так называемый ядерный зонтик, и единства мнений о будущем блока нет. Скорее всего, на саммите европейцы уступят Трампу и примут все его жесткие условия: повышение оборонных расходов, их направление исключительно на покупку продукции американского ВПК и безоговорочное подчинение США. В таком виде НАТО сохранится, но превратится исключительно во вспомогательный аппарат для решения американских задач».

Ранее субботний телефонный разговор Путина и Трампа прокомментировали в Кремле.