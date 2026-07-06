Россия ждет сигнала США по Украине после Анкары

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков охарактеризовал текущую позицию администрации США по Украине как «заметную отстраненность», которая оказывает серьезное влияние на общую обстановку в мире. По словам дипломата, вопрос о том, будет ли Вашингтон готов к реальному диалогу с Россией, станет ясен по итогам саммита НАТО в Анкаре.

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Москва будет наблюдать за позицией США на этом саммите.

«Текущая позиция администрации США может быть охарактеризована как позиция заметной отстраненности. Это важный и серьезный момент, влияющий на общую обстановку», — пояснил Рябков журналистам.

Москва четко обозначила условия, при которых стратегический диалог с Вашингтоном — включая сферу контроля над вооружениями — может стать возможным. По словам замминистра, любые контакты не могут быть обособлены от состояния межгосударственных отношений в целом.

«Надлежащими условиями для запуска взаимодействия представляются отказ от посягательств на коренные интересы друг друга, готовность к комплексной работе по общему снижению конфликтного потенциала на основе равноправия, встречного учета озабоченностей и купирования фундаментальных противоречий», — подчеркнул Рябков.

Дипломат добавил, что Россия по-прежнему готова к контактам с американской стороной, если Вашингтон проявит к этому предметный интерес. В частности, тема визита спецпосланников США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Россию не снята с повестки дня.

«Мы не отказываемся от предложений американской стороны, которые были сделаны перед Анкориджем и на что было дано наше согласие», — уточнил замглавы МИД РФ.

В настоящее время Москва внимательно следит за тем, какую итоговую позицию по украинскому кризису сформулируют США по итогам саммита НАТО.