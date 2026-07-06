В МИД РФ оценили слова лидеров ЕС о диалоге с Москвой

Слова европейцев о готовности к диалогу с Россией являются лишь отвлекающим манёвром, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

«Звучащие в последнее время заявления европейцев о готовности к возобновлению диалога с Россией — не более чем отвлекающий манёвр», — цитирует его ТАСС.

По его словам, «партия войны» в лице Евросоюза и НАТО стремится перетянуть США на свою сторону в конфликте на Украине.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что американский лидер Дональд Трамп последователен в своей позиции по конфликту на Украине и убеждён в своём понимании происходящего.