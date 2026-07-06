Рябков обвинил США в гонке вооружений

США сделали ставку на гонку вооружений, отказавшись добровольно соблюдать центральные ограничения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, его слова приводит ТАСС.

«США отказались от работы над воплощением в жизнь нашей прагматичной инициативы о добровольном соблюдении центральных ограничений по договору о СНВ. <...> По факту мы видели достаточно бравурные заявления в связи с «кончиной» данного договора, и, похоже, выбор делается в пользу гонки вооружений», — сказал он.

5 февраля между Россией и США истек срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Рябков заявил, что Вашингтон выдвигает нереалистичные требования по поводу договора, который может прийти на смену ДСНВ.

Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно в марте сказал, что США намерены обсуждать с Россией новые виды ядерного оружия.