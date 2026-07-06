Премьер-министр РФ Михаил Мишустин высказался о перспективах отношений России и Армении. Об этом сообщает ТАСС.

Во время встречи со своим армянским коллегой Николом Пашиняном на выставке «Иннопром» Мишустин заявил, что новое правительство Армении может обеспечить развитие дружеских отношений с Россией. Он также добавил, что поездка Пашиняна в Россию стала его первым зарубежным визитом после парламентских выборов.

«Рассчитываем, что новое правительство, которое будет сформировано по итогам голосования, выборов, обеспечит поступательное развитие российско-армянских отношений в духе дружбы, добрососедства, взаимного уважения и учета взаимных интересов», — заявил Мишустин.

Ранее Мишустин заявил, что Армении нужно поддерживать комфортный режим для российских инвесторов.