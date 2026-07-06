Лихачев: Россия представит МАГАТЭ факты украинских атак на ЗАЭС

Глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил о том, что на встрече с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси будут предоставлены факты атак Киева на Запорожскую АЭС и Энергодар. Об этом пишет РИА Новости.

Напомним, что переговоры между представителями России и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) пройдут в Калининграде 10 июля.

По словам главы «Росатома» Алексея Лихачева, ситуация вокруг Запорожской АЭС и города Энергодара остается сложной, и, помимо украинских обстрелов, есть еще и психологические атаки.

«Летающие по ночам дроны, которые «убеждают» людей уехать вглубь России, все бросить и уехать. При этом простреливаются и минируются дороги. Идет такая полномасштабная психологическая атака, кроме атаки военной. И, конечно, мы будем на фактах все это демонстрировать Гросси», - заверил он.

Лихачев также напомнил, что среди пяти принципов безопасности атомной энергетики «принцип спокойствия персонала является ключевым».

Напомним, что в июне после массированной атаки беспилотников Вооруженных сил Украины произошел пожар в одном из боксов транспортного цеха на Запорожской АЭС. Было зафиксировано не менее 14 ударов. На ЗАЭС отмечали, что целью ударов ВСУ является нарушение работы транспортной инфраструктуры станции, а также создание препон в перевозке персонала. Все это является дополнительными рисками для обеспечения безопасной эксплуатации станции.