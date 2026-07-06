Переговоры Мишустина и Пашиняна начались в Екатеринбурге

Переговоры премьер-министра России Михаила Мишустина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в понедельник, 6 июля, начались на полях международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге.

© Вечерняя Москва

В российскую делегацию вошли вице-премьер Алексей Оверчук, руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, глава Росатома Алексей Лихачев, глава РЖД Олег Белозеров, глава Роспотребнадзора Анна Попова и другие высокопоставленные лица.

Ранее Мишустин и Пашинян приняли участие в пленарном заседании выставки, темой которой стала «Промышленная индустрия 360», передает ТАСС.

1 июля Михаил Мишустин и Никол Пашинян провели телефонный разговор по инициативе армянского политика. В ходе беседы председатели правительств стран обсудили актуальные вопросы взаимодействия государств в торгово-экономической, научно-технологической и культурно-гуманитарной областях.

29 июня Никол Пашинян заявил, что рассчитывает на контакты с президентом России Владимиром Путиным в скором времени.

12 июня армянский премьер-министр поздравил Владимира Путина по случаю Дня России выразил уверенность, что прочные связи между народами Армении и России, а также стремление сторон к открытому и конструктивному диалогу на основе взаимного уважения суверенитета и национальных интересов будут и дальше способствовать развитию двустороннего сотрудничества,