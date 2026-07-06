«Усидеть на двух стульях»: раскрыты скрытые мотивы визита Пашиняна в РФ

Политолог Евгений Михайлов в разговоре с Рамблером прокомментировал визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Россию, назвав его попыткой Еревана продемонстрировать нежелание полностью разрывать связи с Москвой на фоне обострения двусторонних отношений. По оценке эксперта, армянский лидер стремится балансировать между геополитическими игроками, однако сталкивается с жесткой позицией РФ, которая начала применять экономические рычаги давления из-за сближения республики с Западом.

Визит Пашиняна в Екатеринбург стал его первой поездкой в Россию после прошедших в Армении парламентских выборов. Глава армянского правительства прибыл в РФ для участия в пленарном заседании международной промышленной выставки «Иннопром-2026», в рамках которой также запланированы его переговоры с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. В российском аэропорту премьер-министра встретили с традиционными хлебом и солью, а кадры встречи Пашинян опубликовал в своих социальных сетях.

Анализируя политический подтекст поездки армянского лидера, Михайлов подчеркнул, что экономическая повестка форума служит лишь фоном для решения более глубоких межгосударственных проблем.

Пашинян пытается усидеть на двух стульях. Международная обстановка такова, что он чувствует, что может скоро перестать быть нужным западным союзникам и останется один на один с Россией и проблемами, которые сам же привлек в наши отношения. Именно сейчас Россия стала показывать, чего может лишиться Армения в случае сближения с Евросоюзом: вводятся ограничения на импорт армянской рыбы, фруктов, овощей, что оборачивается огромными потерями для Еревана. Он срочно прилетел, чтобы пообещать, что никогда не выйдет из ЕАЭС. Но в России понимают, что обещания ничего не значат. Не будет так, что мы продолжим кормить армянскую экономику, а европейцы будут использовать это для превращения Армении в форпост против РФ. Ситуация непростая, и Пашинян прилетел ее решать. Евгений Михайлов Политолог, специалист по межнациональным конфликтам, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа

По мнению эксперта, на предстоящей встрече с Мишустиным в кулуарах будут озвучены конкретные требования к Еревану, от выполнения которых зависит сохранение прежних экономических преференций.

«Визит Пашиняна — это попытка показать России и определенным слоям в самой Армении, что он не хочет разрывать связи с Москвой. Какое-то время ему, возможно, удастся удерживать баланс, но лишь благодаря желанию России образумить партнера. Мы часто и долго верим, и только при полном разочаровании начинаем принимать серьезные меры. Думаю, Пашиняну дадут еще время подумать. При этом, учитывая последние внутриполитические решения Еревана, в Москве прекрасно понимают, что верить на слово нельзя. Переговоры будут сложными, но, думаю, пока он удержит ситуацию», — заключил Михайлов.

Ранее в Армении прокомментировали беспошлинную торговлю с ЕС.