Кадыров сделал резонансное заявление после выдвижения в главы Чечни

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что его решение участвовать в предстоящих выборах является вынужденным, однако он готов продолжать работу на благо региона. Соответствующее заявление он сделал журналистам после того, как региональное отделение партии «Единая Россия» в Грозном единогласно выдвинуло его кандидатом на пост руководителя республики.

«Честно сказать, не рад, что иду на выборы. Если меня спросить, то я выбрал бы другого кандидата, потому что это ответственность большая, я знаю, насколько сложная это задача. Сегодня я вынужденно, можно сказать, иду на выборы. Я уверен, что народ поддержит. Если народ поддержит, то для народа служить готов», — сообщил Рамзан Кадыров журналистам по итогам конференции.

В Чечне выдвинули кандидата на пост главы республики

Кадыров подчеркнул, что республиканская власть не намерена менять стратегический курс развития, так как нынешняя управленческая команда демонстрирует высокую эффективность.

«Я ничего не обещаю для народа нового, что мы будем делать. Мы будем делать то, что мы делали, что умеем делать. У нас сегодня сохранена команда, и команда работает как хорошие часы», — добавил глава Чечни.

Рамзан Кадыров возглавляет республику уже 19 лет. Впервые он вступил в должность в 2007 году, а на последних выборах в 2021 году заручился поддержкой 99,7% избирателей.