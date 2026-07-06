Мишустин раскрыл пользу от западных ограничений против РФ

Объединенные действия государства и предпринимательского сообщества помогли России не просто удержать, но и существенно усилить позиции в ведущих промышленных секторах. С таким заявлением выступил председатель правительства Михаил Мишустин на открытии международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге, передает aif.ru.

Глава кабмина подчеркнул, что в настоящее время по всей стране идет процесс глубокого технического переоснащения заводов и создания современных производственных мощностей. По его словам, такой результат стал возможным благодаря консолидированной позиции государственных структур и частных инвесторов.

Мишустин привел данные: за пять лет суммарный объем капиталовложений составил 24 трлн рублей, треть этой суммы была направлена в экономику в 2025 году. Эти средства, как отметил премьер, создают основу для будущих изменений в промышленности. В тот же день в Екатеринбурге запланирована встреча Мишустина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Ранее Мишустин заявил, что России за последнее время удалось пройти значительную часть пути к технологической независимости в области авиастроения.