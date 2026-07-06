Право Пекина: Кремль поддержал армию КНР на фоне совместных учений

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают военное строительство и испытания ракет суверенным правом Китая. Об этом сообщает РИА Новости.

Заявление Пескова прозвучало на фоне старта совместных военно-морских учений Москвы и Пекина «Морское взаимодействие - 2026». Маневры начались 6 июля на китайской военной базе в Циндао.

Песков подчеркнул, что Китай - «большой союзник и стратегический партнер» России. Он добавил, что китайская сторона своими действиями не угрожает никому в мире.

В ходе учений военные двух стран отработают совместную оборону, стрельбы и спасательные операции. В частности, они потренируются эвакуировать экипаж подлодки с помощью специального глубоководного аппарата. Россия отправила на маневры крейсер «Варяг», корвет, спасательное судно и подлодку «Уфа». От Китая задействованы два эсминца, фрегат, судно снабжения, спасательный корабль и субмарина. После завершения учений часть этих сил уйдет на совместное патрулирование Тихого океана.

В оборонных ведомствах подчеркивают, что это плановые тренировки необходимы для поддержания стабильности в регионе. В конце июня после совместного воздушного патрулирования России и Китая Япония экстренно поднимала в воздух свои истребители, а Южная Корея выразила официальный протест.