В Кремле высказались о реакции Трампа на эскалацию на Украине

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков переадресовал в Белый дом вопрос о реакции президента США Дональда Трампа на эскалацию на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

4 июля президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, а также с Владимиром Зеленским. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, Владимир Путин довел до Трампа то, что Киев и Европа делают ставку на затягивание и эскалацию украинского конфликта.

Сегодня в ходе брифинга представители СМИ поинтересовались у официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, какова была реакция Трампа на слова Путина.

«Послушайте, наверное, не с руки нам говорить о реакции Трампа. Вы можете адресовать этот вопрос нашим коллегам в администрации Белого дома», - отметил пресс-секретарь президента России.

При этом, по словам Дмитрия Пескова, телефонный разговор стал «хорошей возможностью на высшем уровне донести до президента США нашу позицию от первого лица», пишет «Российская газета».