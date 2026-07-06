В Госдуме оценили способность Трампа надавить на Зеленского

Вопрос о том, сможет ли президент США Дональд Трамп надавить на украинского лидера Владимира Зеленского, остается открытым. Об этом заявила первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в беседе с «Газетой.ру».

«Надо не Трампа подгонять, надо Зеленского. Может ли Трамп это сделать — вопрос. Остальные не могут к переговорам подтолкнуть кого-либо. Только Украина должна их начать», — сказала она.

Парламентарий выразила мнение, что пауза в переговорах связана с нежеланием Украины найти мирное решение. Кроме того, Журова считает, что европейские лидеры внушили главе Белого дома уверенность в победе Киева.

Ранее стало известно о запланированной на 8 июля встрече Трампа и Зеленского на полях саммита НАТО в Турции. Разговор рассчитан на один час. Позже Reuters со ссылкой на одно из должностных лиц США высокого ранга сообщило, что после беседы с президентом Украины Трамп собирается позвонить президенту России Владимиру Путину.