Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила уверенность в том, что британские власти управляют киевским режимом в ходе совершения Киевом терактов.

Об этом она сказала РИА Новости, комментируя новые данные СВР о причастности Лондона к организации атак ВСУ на музей Севастополя.

«Лондон управляет киевским режимом в ходе совершения им терактов», — отметила дипломат.

Ранее в СВР заявили, что удар по музею-панораме в Севастополе был провокацией спецслужб Лондона.

В ночь на 10 июня ВСУ целенаправленно ударили по панораме «Оборона Севастополя 1854—1855 годов».

В результате атаки ВСУ утрачено более 90% фрагментов панорамы.