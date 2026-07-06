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Месть за Крымскую войну: в СВР заявили о британском следе в атаке на музей

Мария Иванова

В Службе внешней разведки России (СВР) заявили, что удар украинского беспилотника по зданию музея, посвященного обороне Севастополя, был «детально спланированной» провокацией Великобритании. Об этом сообщает ТАСС.

Месть за Крымскую войну: в СВР заявили о британском следе в атаке на музей
© РИА Новости

По данным СВР, украинские военные занимались лишь подготовкой и запуском дронов, не зная об их истинной цели. Представители разведки заявили, что полетные задания в систему загрузили британские специалисты, которые работают на Украине под видом военных советников.

Девятого июня в результате удара беспилотника произошел пожар на территории одной из главных достопримечательностей Севастополя - панорамы, посвященной обороне города во время Крымской войны 1854-1855 годов. 

«Травмы прошлого не дают покоя британским кукловодам», - так в СВР объяснили выбор цели для дрона.

В СВР подчеркнули, что вблизи музея не было военных объектов. По версии российской разведки, в Лондоне воспринимают украинский конфликт как попытку взять реванш за Крымскую войну XIX века. Тогда британская армия понесла колоссальные потери, в том числе среди высшей аристократии, и не смогла нанести России стратегическое поражение.

Представители СВР заявили, что для британских властей это «исторический триггер». В ведомстве добавили, что Британия попыталась уничтожить «свидетельство героизма русского солдата». Представители разведки добавили, что «не усвоивший уроки прошлого» Лондон ответит за этот удар.