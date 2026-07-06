В Службе внешней разведки России (СВР) заявили, что удар украинского беспилотника по зданию музея, посвященного обороне Севастополя, был «детально спланированной» провокацией Великобритании. Об этом сообщает ТАСС.

По данным СВР, украинские военные занимались лишь подготовкой и запуском дронов, не зная об их истинной цели. Представители разведки заявили, что полетные задания в систему загрузили британские специалисты, которые работают на Украине под видом военных советников.

Девятого июня в результате удара беспилотника произошел пожар на территории одной из главных достопримечательностей Севастополя - панорамы, посвященной обороне города во время Крымской войны 1854-1855 годов.

«Травмы прошлого не дают покоя британским кукловодам», - так в СВР объяснили выбор цели для дрона.

В СВР подчеркнули, что вблизи музея не было военных объектов. По версии российской разведки, в Лондоне воспринимают украинский конфликт как попытку взять реванш за Крымскую войну XIX века. Тогда британская армия понесла колоссальные потери, в том числе среди высшей аристократии, и не смогла нанести России стратегическое поражение.

Представители СВР заявили, что для британских властей это «исторический триггер». В ведомстве добавили, что Британия попыталась уничтожить «свидетельство героизма русского солдата». Представители разведки добавили, что «не усвоивший уроки прошлого» Лондон ответит за этот удар.