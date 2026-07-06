В Кремле прокомментировали запуск Китаем баллистической ракеты

Испытание Китаем своих баллистических ракет является его суверенным правом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы считаем, что это суверенное право Китая — испытывать свои ракеты, заниматься военным строительством», — подчеркнул представитель Кремля.

Китай запустил баллистическую ракету после подписания военного договора

Песков также добавил, что Китай не угрожает ни одной державе Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), и что военное партнерство Пекина с Москвой, в том числе в военно-морской сфере, также не направлено против каких-либо третьих государств.