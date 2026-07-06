Володин обсудил с руководителями фракций приоритетные законопроекты

Председатель Госдумы Вячеслав Володин обсудил на совещании с руководителями фракций актуальные вопросы повестки и приоритетные законопроекты. Об этом сообщается на сайте палаты парламента.

"Председатель Государственной думы Вячеслав Володин провел совещание с руководителями политических фракций ГД. Обсуждались актуальные вопросы повестки и приоритетные законопроекты, которые планируется рассмотреть в ходе текущей пленарной недели", - говорится в сообщении.

Среди приоритетных - инициативы, направленные на поддержку участников специальной военной операции и членов их семей, дальнейшее наведение порядка в миграционной сфере, противодействие кибермошенничеству, а также инициативы, связанные с повышением эффективности "Почты России".