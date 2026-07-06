Вызванная в МИД РФ посол Швеции прибыла в дипведомство

Посол Швеции в РФ Кристина Юханнессон прибыла в МИД России, куда была вызвана в связи с атакой на российское посольство в Стокгольме. Шведский дипломат проследовала в здание российского дипведомства без комментариев для прессы, передает корреспондент ТАСС.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос ТАСС, сообщила журналистам, что Юханнессон вызвана в российское внешнеполитическое ведомство в понедельник. Она напомнила, что посольство РФ в Швеции и российские дипломаты "подвергаются не просто некоей теоретической угрозе, а буквально физическому налету дронов, которые запускаются прицельно по территории" загранпредставительства.

Захарова отметила, что на регулярной основе до властей Швеции доводилась недопустимость подобных действий, которым должна была быть дана как соответствующая оценка юридическая, правовая, политическая, так и должны были быть приняты меры по недопущению повторения таких инцидентов. Кроме того, по словам дипломата, послу Швеции напомнят об обязательствах Стокгольма в рамках Венской конвенции и данных им ранее заверениях.