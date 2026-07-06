В России призвали уничтожать спутники США за их роль в атаках на НПЗ

Разведывательные возможности США и других стран, которые помогают Украине с целеуказанием, должны быть сведены к минимуму, убежден член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. В частности, в беседе с «Лентой.ру» он призвал уничтожать спутники Starlink.

Ранее Financial Times рассказало о том, что американская разведка помогает Украине атаковать нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) на территории России, а именно выбирать оптимальные маршруты для обхода систем противовоздушной обороны.

«Нашей разведке это было гораздо более раньше известно, чем Financial Times. У нас работала разведка достаточно хорошо, и, вы видите, что наши военные и структуры, и спецслужбы были аккуратны в оценке дружественных каких-то действий в отношении России со стороны США. США — это объект для дипломатических переговоров, там есть здравые силы, но это нам не друг. Мы это должны понимать», — высказался депутат.

По его словам, разведывательные возможности в отношении России в агрессивном варианте используют порядка 30 стран. При этом, отметил политик, разведка иной раз важнее, чем сами боеприпасы, так как они могут упасть куда угодно без целеуказания.

Надо уже работать по космосу, уничтожать спутниковые группировки низколетящие. Есть для этого различные средства. Я думаю, что настал момент их применять. С другой стороны — надо усиливать возможности для того, чтобы все их разведывательные комплексы — что в воздухе, что на земле — уничтожать Андрей Колесник депутат Госдумы

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогли сбить ни одной выпущенной Вооруженными силами (ВС) России баллистической ракеты в ходе массированного удара в ночь на 6 июля. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Воздушными силами ВСУ в официальном Telegram-канале.