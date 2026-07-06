МИД предупредил Латвию о последствиях ударов по России

Участие Латвии в ударах по территории России не останется без последствий, заявил замглавы МИД Михаил Галузин.

Участие латвийской стороны в ударах по территории России не останется без ответа, передает РИА «Новости». Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Михаил Галузин подчеркнул недопустимость подобных действий.

«Если в Риге наивно полагают, что смогут без последствий для себя, под зонтиком НАТО, соучаствовать в антироссийских военных провокациях и террористических нападениях киевского режима на наших граждан, прикрываясь мнимой обороной, то они глубоко заблуждаются», – заявил дипломат.

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Он также добавил, что Москва внимательно фиксирует все пункты принятия решений о провокациях против мирного населения. Это касается и мест запуска беспилотников по российским объектам, а также точек их производства и финальной сборки вне зависимости от юрисдикции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня Латвия и Украина решили построить совместный завод по производству беспилотников на границе с Россией.

Министерство иностранных дел назвало данную инициативу откровенной провокацией.

В мае британский военный аналитик Александр Меркурис обвинил Ригу в содействии ударам украинских дронов по российской территории.