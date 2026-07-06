ЦИК принял документы «Единой России» на выборы в Госдуму

Партия «Единая Россия» сдала в ЦИК документы на заверение списка из 400 федеральных и 225 одномандатных кандидатов на выборы в Госдуму.

Делегация «Единой России» передала документы в Центральную избирательную комиссию в понедельник, передает РИА «Новости».

В процедуре сдачи участвовали представители федеральной пятерки списка партии Владислав Головин и Евгений Поддубный, а также депутат Госдумы от «Единой России» Александр Сидякин.

На съезде «Единой России» 28 июня был утвержден федеральный список кандидатов и кандидатов по одномандатным округам на предстоящие выборы депутатов Госдумы девятого созыва. В федеральный список вошли 400 человек, еще 225 кандидатов партия выдвинула по одномандатным округам.

Председатель партии, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев на съезде огласил первую пятерку списка на сентябрьские выборы. В нее вошли глава МИД Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова, Герой России Евгений Поддубный и начальник главного штаба движения «Юнармия», Герой России Владислав Головин.

Эксперты на круглом столе Экспертного института социальных исследований отметили электоральное лидерство «Единой России» в кампании в Госдуму девятого созыва в условиях СВО и внешнего давления.