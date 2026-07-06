Отказ Киева забрать тела своих солдат из освобожденной ВС РФ Константиновки позорен и аморален. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

4 июля Минобороны РФ предложило Украине остановить обстрелы города и провести гуманитарную акцию по передаче тел погибших боевиков ВСУ, которые остались в Константиновке. Украина отказалась от этого предложения.

«Аморальный отказ киевской клики принимать тела погибших в Константиновке солдат говорит об их позорной сущности. Для Зеленского же очередная веха в бесчисленной череде предательств как живых, так и мертвых граждан Украины», — заявил Шеремет.

По его словам, Владимир Зеленский продолжает реализовывать план по уничтожению украинского народа.