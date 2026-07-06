Западные страны в ООН заняли циничную позицию по поводу атаки Вооруженных сил Украины на колледж в Старобельске. Об этом заявил РИА Новости постпред России при организации Василий Небензя.

По его словам, на заседании Совета безопасности ООН представители Украины пытались отрицать удар по Старобельску и гибель детей.

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«Естественно, вторили и западные покровители. Причем это выглядело все очень цинично, потому что погибли люди», - подчеркнул Небензя.

Напомним, что дроны Вооруженных сил Украины в ночь на 22 мая нанесли удар по учебному корпусу и общежитию Старобельского колледжа местного педагогического университета. В момент атаки в общежитии находились 86 учеников от 14 до 18 лет. В результате удара погиб 21 человек, более 40 пострадали.