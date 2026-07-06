Владимиру Зеленскому нужны системы ПВО в Киеве только для прикрытия военных складов и производств, а жителей киевский режим использует как "живой щит". Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

"Режим Зеленского использует Киев как место складирования боеприпасов и концентрации военных производств. Высокоточный удар ВС РФ по одному из таких складов выдал целый фейерверк повторных детонаций и разлета боеприпасов в разные стороны. "Зеленому диктатору" ПВО нужны не для защиты гражданских людей, а для прикрытия военных складов и военных производств, стянутых в столицу под зонтик ПВО. Люди им в Киеве тоже нужны для того же - "живой щит" создавать", - написал дипломат в своем Telegram-канале.