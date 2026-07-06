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Мирошник: Зеленскому нужны люди в Киеве, чтобы использовать их как "живой щит"

ТАССиещё 3

Владимиру Зеленскому нужны системы ПВО в Киеве только для прикрытия военных складов и производств, а жителей киевский режим использует как "живой щит". Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

Мирошник: Зеленскому нужны люди в Киеве, чтобы использовать их как "живой щит"
© РИА Новости
"Режим Зеленского использует Киев как место складирования боеприпасов и концентрации военных производств. Высокоточный удар ВС РФ по одному из таких складов выдал целый фейерверк повторных детонаций и разлета боеприпасов в разные стороны. "Зеленому диктатору" ПВО нужны не для защиты гражданских людей, а для прикрытия военных складов и военных производств, стянутых в столицу под зонтик ПВО. Люди им в Киеве тоже нужны для того же - "живой щит" создавать", - написал дипломат в своем Telegram-канале.