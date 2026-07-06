Европейские призывы к миру ничего не стоят и являются прикрытием для разработки вооружения против России. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин.

Замминистра обратил внимание, что западные страны продолжают накачивать Киев финансами и оружием НАТО. Германия тем временем переводит автомобильные заводы на выпуск военной продукции, Британия обещает «учесть опыт и наработки ВСУ», а в Латвии строится совместный с Украиной завод по производству дронов. Галузин отметил и новые средства для поддержания активности ВСУ как «прокси-армии» против РФ.

«В этих условиях европейские призывы к миру, являющиеся прикрытием для разработки вооружения и милитаризации против России, ничего не стоят», — сказал он.

Замглавы МИД РФ добавил, что Россия не собирается отказываться от «конструктивного и по-настоящему содержательного диалога», однако он востребован лишь в случае проявления Европой готовности учитывать позицию РФ по актуальным вопросам безопасности в регионе.