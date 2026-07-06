Варшава поставляет оружие последователям убийц их же предков. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат сделала репост публикации с канала МИД России в Telegram, в котором приводится рассекреченный ФСБ документ с подробностями о Волынской резне. В архивных материалах рассказывается о сотрудничестве украинских националистов с гитлеровцами и их преступлениях против мирного населения. В частности, упоминается спецсообщение начальника 4-го Управления НКГБ СССР Павла Судоплатова, отправленное на имя начальника 2-го Управления НКГБ СССР Петра Федотова 4 августа 1943 года. В нем приводятся цифры от агента, ставшего очевидцем массового истребления польского населения во Владимире-Волынском.

«Во время богослужения в костелах бандеровцами было убито 11 ксендзов и до 2000 поляков на улицах города», — цитирует МИД строки из спецсообщения.

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В результате идентификации лиц на фотографии был установлен Дмитрий Клячкивский — создатель вооруженных формирований украинских националистов на Волыни и в Полесье, ставших ядром Украинской повстанческой армии (организация запрещена в России) (УПА), и один из организаторов Волынской резни.

«А теперь со всеми подробностями, кому Варшава поставляет оружие — последователям убийц их же предков», — прокомментировала Захарова эти данные.

20 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил украинского лидера Владимира Зеленского ордена Белого орла из-за решения Киева присвоить бригаде Вооруженных сил Украины имя пособников нацистов, устроивших Волынскую резню. Тем не менее, Польша продолжает поддерживать Украину, в том числе снабжать ее оружием.