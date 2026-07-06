"Новые люди" выдвинули 382 кандидата в Госдуму

Партия «Новые люди» провела съезд, на котором представила кандидатов в депутаты Госдумы. В работе съезда приняли участие делегаты со всей страны, в том числе из Тульской области.

Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев обозначил основу программы, с которой партия идёт на выборы. В первую очередь это борьба против ряда ограничений.

«Мы были единственными, кто в Госдуме голосовал против отключения интернета, кто предлагал воздержаться от блокировок. Мы защищали права женщин, а не требовали, чтобы школьницы рожали ради повышения демографии. Чиновнику легче запретить и отчитаться, что проблемы нет. Но это тупиковый путь, он вреден для страны и для будущего», — сказал Алексей Нечаев.

Он добавил, что сейчас фракция «Новых людей» самая малочисленная в Госдуме: всего 15 человек. Вместе с тем партия смогла продвинуть ряд важных инициатив: пересдачу ЕГЭ, отмену повышенных налогов для малых предприятий. Благодаря депутатам от «Новых людей» две тысячи человек получили положенные лекарства, которые им ранее отказывались давать.

Чтобы эффективнее бороться с запретами, «Новые люди» планируют увеличить своё присутствие в Госдуме. Партия выдвинула 382 кандидата. Список «Новых людей» возглавил Алексей Нечаев — основатель партии «Новые люди», известный предприниматель и благотворитель.

Также в федеральный список вошёл вице-спикер Госдумы, экс-кандидат в президенты России Владислав Даванков — один из самых активных борцов против блокировок соцсетей и интернета. За 5 лет в Госдуме он внёс десятки инициатив о защите цифровых прав: об отмене штрафов за «лайки», запрете преследования за старые посты.

Федеральную тройку замыкает народный мэр Якутска Сардана Авксентьева. Она стала известна после того, как продала служебные внедорожники и отменила чиновничьи корпоративы, чтобы направить деньги на социальные нужды. В Госдуме она добилась возвращения прямых трансляций заседаний.

Кроме того, кандидатами от «Новых людей» стали жители разных регионов, которые уже воплощают социальные, благотворительные, культурные и другие проекты. Например, иркутский невролог Евгений Файзулин помог тысячам пациентам справиться с депрессией и тревожными расстройствами. Полковник Александр Зицер вернулся с СВО и занимается реабилитацией бойцов, помогает им найти работу и вернуться к мирной жизни. Георгий Зайцев открыл программу «Я в деле» и помог тысячам студентов запустить свои стартапы. По словам Алексея Нечаева, партия сделала ставку на людей, которые работали в реальном секторе экономики и понимают, что такое современная жизнь.