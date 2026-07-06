В МИД назвали условие переговоров с ЕС

Замглавы МИД России Михаил Галузин назвал условие переговоров Москвы с Европейским союзом (ЕС). Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

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По его словам, диалог между Москвой и Брюсселем состоится только в том случае, если ЕС начнет учитывать интересы РФ в сфере безопасности.

«Понятно, что без изменения европейцами своих подходов, без реальной готовности учитывать фундаментальные интересы России в области безопасности и реалии на земле никакого полноценного диалога у нас не получится», — подчеркнул он.

Ранее Галузин раскрыл главную проблему с выбором переговорщика от ЕС. «Проблема в том, с чем этот самый Евросоюз или коллективный Запад будет выходить на переговоры, какими директивами он снабдит этого переговорщика», — сказал он.