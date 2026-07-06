Разговор Путина и Трампа охарактеризовали двумя словами
Телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа является «важнейшим сигналом». Таким образом переговоры глав двух стран охарактеризовал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.
В субботу, 4 июля, Путин и Трамп провели телефонный разговор. Глава России поздравил Трампа и весь американский народ с Днем независимости США. Разговор президентов длился один час 25 минут. Политики по телефону обсудили актуальные сюжеты международной повестки дня.
Ранее стало известно, что Трамп намерен связаться с Путиным после встречи с главой Украины Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре. Американский президент планирует обсудить с главой Украины шаги для урегулирования конфликта, после чего он хочет поговорить об этом с российским лидером.