Отказ Киева забирать тела военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Константиновки демонстрирует, что украинским властям не нужны их граждане ни в каком виде.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии РИА Новости

«[Президенту Украины Владимиру] Зеленскому украинцы не нужны ни мертвые, ни живые», — подчеркнула пресс-секретарь МИД.

4 июля Министерство обороны России предложило Украине временно прекратить обстрелы Константиновки с гуманитарной целью с 12:00 до 18:00 по московскому времени 6 июля. Москва ожидала ответа от украинского командования до 12:00 5 июля, однако согласия Киева не последовало.

Ранее Минобороны сделало заявление о гуманитарной акции в Константиновке. Как отмечают в ведомстве, условием ее проведения должно стать прекращение огня со стороны ВСУ.