Звонок главы США Дональда Трампа президенту России Владимиру Путину стал важнейшим сигналом для «европейских ястребов и киевских неонацистов», предпринимающих попытки перетянуть американского лидера на свою сторону, рассказал в Telegram-канале председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Накануне помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Путин и Трамп обсудили в ходе телефонного разговора 4 июля, в День независимости США, вопросы украинского урегулирования.

Слуцкий напомнил, что в преддверии саммита НАТО глава США вновь подтвердил готовность содействовать скорейшему прекращению боевых действий и поиску мирных решений.

«И это совсем не сладкая пилюля для «партии войны», которая очевидно рассчитывала в Анкаре продолжить «эвианские маневры» по «перевербовке» Трампа», — подчеркнул парламентарий.

Слуцкий резюмировал, что беседа руководителей двух ведущих ядерных держав имеет далеко не последнее значение для продолжения конструктивного российско-американского диалога и восстановления контактов.

Ранее сообщалось, что в середине июня 2026 года во французском городе-курорте Эвиан-ле-Бен, известном благодаря источнику минеральной воды, прошел трехдневный саммит «Группы семи».

В ходе саммита лидеры объединения и Владимир Зеленский предприняли ряд попыток оказать давление на Трампа, принудить его вернуться к обсуждению мер по урегулированию украинского кризиса.

Европейские и американские СМИ по итогам саммита предположили, что американский президент изменил свое отношение к вопросу, занял сторону Киева.