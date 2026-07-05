Песков охарактеризовал Иванова как близкого соратника президента

Президент России Владимир Путин и бывший вице-премьер Сергей Иванов были больше чем сослуживцами, их можно назвать близкими соратниками, рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом пишут «Вести».

Песков отметил, что скончавшийся 26 июня в возрасте 73 лет чиновник прошел с Путиным долгий путь.

«Они были более чем сослуживцы, они действительно знали давно друг друга, хорошо знали друг друга с профессиональной точки зрения. И они были, можно сказать, близкими соратниками», — уточнил пресс-секретарь.

По его словам, Иванов самоотверженно работал на каждой должности, не жалея себя. Он добавил, что лично был этому свидетелем на протяжении многих лет.

Песков констатировал, что смерть Иванова — большая утрата для его коллег, для Путина.

Сергей Борисович Иванов — российский государственный деятель, один из наиболее влиятельных чиновников 2000-х и первой половины 2010-х годов. Он умер 26 июня 2026 года в возрасте 73 лет.

Работал в органах госбезопасности и внешней разведке; в 1998 году стал заместителем директора ФСБ. В 1999–2001 годах был секретарём Совета безопасности России.

С марта 2001 по февраль 2007 года занимал пост министра обороны России. В дальнейшем занимал пост зампреда правительства, затем вице-премьера. В 2011–2016 годах руководил администрацией президента России.

По данным из открытых источников, Иванова часто относили к ближайшему окружению Владимира Путина: они были знакомы ещё по службе в советских органах госбезопасности.

В середине 2000-х его рассматривали как одного из возможных преемников Путина, однако президентом в 2008 году стал Дмитрий Медведев.