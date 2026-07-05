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Вассерман анекдотом ответил на заявление о разделе Украины

Майк Габриелян

Польша и Румыния ждут распада Украины, чтобы забрать себе ее территории, но хорошим это не закончится. Так считает депутат Госдумы Анатолий Вассерман, сообщает aif.ru.

Вассерман анекдотом ответил на заявление о разделе Украины
© РИА Новости

Вассерман прокомментировал заявления, что Польша претендует на территории Западной Украины, включая Луцк, Львов и Волынь. Депутат напомнил старый анекдот.

«Посетитель зоопарка смотрит на табличку на вольере слона, где перечислено, сколько слон съедает за сутки, и спрашивает служителя: “Действительно он все это съест?”. На что служитель отвечает: “Съесть-то он съест, да кто же ему даст?» — рассказал Вассерман.

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Депутат объяснил, что именно Польша создала Украину как концепцию. Польский политик и историк Валериан Калинка в 1864 году публично заявил, что из русских не удалось сделать поляков, а значит, надо «добиться, чтобы жители этих земель перестали быть русскими».

«С тех пор и добиваются», — пояснил Вассерман.

Он подчеркнул, что Польша могла бы претендовать на многие южнорусские земли, которые она ранее оккупировала. Румыния также долго контролировала карпатский регион Карпат и, «естественно, не прочь его вернуть».