Вассерман анекдотом ответил на заявление о разделе Украины

Польша и Румыния ждут распада Украины, чтобы забрать себе ее территории, но хорошим это не закончится. Так считает депутат Госдумы Анатолий Вассерман, сообщает aif.ru.

Вассерман прокомментировал заявления, что Польша претендует на территории Западной Украины, включая Луцк, Львов и Волынь. Депутат напомнил старый анекдот.

«Посетитель зоопарка смотрит на табличку на вольере слона, где перечислено, сколько слон съедает за сутки, и спрашивает служителя: “Действительно он все это съест?”. На что служитель отвечает: “Съесть-то он съест, да кто же ему даст?» — рассказал Вассерман.

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Депутат объяснил, что именно Польша создала Украину как концепцию. Польский политик и историк Валериан Калинка в 1864 году публично заявил, что из русских не удалось сделать поляков, а значит, надо «добиться, чтобы жители этих земель перестали быть русскими».

«С тех пор и добиваются», — пояснил Вассерман.

Он подчеркнул, что Польша могла бы претендовать на многие южнорусские земли, которые она ранее оккупировала. Румыния также долго контролировала карпатский регион Карпат и, «естественно, не прочь его вернуть».