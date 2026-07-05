Киевский режим активизировал дальние удары по российской территории, потому что ситуация на линии боевого соприкосновения для него ухудшается. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину для информационной службы "Вести" заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Динамика на фронте неумолимо становится хуже с каждым днем для Киева. Наши войска продвигаются", - подчеркнул Песков.

Песков: ВС России создают полосу безопасности из-за агрессивной сущности Киева

Он назвал Константиновку, которую освободили российские войска, важнейшим шагом на пути взятия укрепрайона Краматорск и Славянск.

"Исходя из агрессивной сущности киевского режима, для того чтобы застраховать безопасность наших граждан, нам придется создать зону безопасности или буферную зону", - сказал представитель Кремля.

Ни у кого не должно быть сомнений, что она будет создана в объеме, необходимом для обеспечения безопасности России, заключил он.