Среди поляков всегда были те, кто считал территорию Западной Украины своей землей и называл ее «Малопольша». Это не только горячие головы, но и вполне рассудительные политики, а значит, угроза дезинтеграции висит над Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ИС «Вести».

В интервью Пескова спросили, почему некоторые польские политики называют Украину «Малопольшей».

Он ответил, что исторически в Польше всегда было много людей, которые не прочь поживиться украинской территорией.

«Они убеждены абсолютно, что значительная часть Украины — это на самом деле польские земли. Поэтому угроза дезинтеграции на самом деле висит над Украиной», — сказал Песков.

Ранее глава канцелярии польского президента Збигнев Богуцкий высказался о конфронтации с Киевом, начатой Зеленским, и назвал западные регионы Украины «Восточной Малопольшей».