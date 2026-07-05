Песков предупредил о возможных терактах Киева в ближайшее время

Проигрывая на фронте, Киев способен на любые провокации и теракты. Об этом заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину для информационной службы "Вести" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, на фоне постоянно ухудшающейся ситуации на поле боя для ВСУ киевский режим способен на все.

Он призвал к бдительности в преддверии саммита НАТО, который состоится в Турции 7-8 июля. По его словам, нужно ожидать провокаций.