Появляющиеся в западной прессе «аналитические материалы» о якобы возможном ударе России по территории Польши являются излишне пессимистичными «ужастиками». Об этом заявил пресс‑секретарь Президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину 5 июля.

«Ужастиков очень много публикуется в отношении Российской Федерации», — сказал он.

При этом Песков напомнил, что в Польше налажено производство беспилотников для Украины, и указал, что Минобороны РФ ранее публиковало адреса таких предприятий, поэтому Варшаве все же стоит задуматься о своей безопасности.

Представитель Кремля отметил, что на польской территории расположено множество заводов, выпускающих дроны, которые затем используются для атак на российских военных, и в этом нет ничего хорошего.

Песков назвал «настоящей войной» происходящее на Украине

Песков добавил, что он не стремится раздувать апокалиптические сценарии, но подчеркнул тот факт, что деятельность подобных предприятий на территории Польши была зафиксирована и опубликована российским Минобороны с указанием географических мест их расположения.

Ранее ряд польских и британских изданий опубликовал прогнозы о якобы скором нападении на Польшу и страны Балтии, полагая, что локальный кризис может перерасти в расширение боевых действий и послужить поводом для сокращения поддержки Украины.

Как ранее писала «Парламентская газета», 1 июля президент Российского совета по международным делам, политолог Дмитрий Тренин, выступая на заседании Совета Федерации в формате «Время эксперта», рассказал о том, насколько реальны планы ЕС на войну с Россией.