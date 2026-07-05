Настоящая война уже идет на Украине, поскольку за Киевом стоят западные страны. Об этом в воскресенье, 5 июля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, то, что начиналось как специальная военная операция, сейчас продолжается как война из-за вовлеченности Запада в конфликт.

— Идет война, это настоящая война. Вы знаете, почему война? Потому что начиналось все как специальная военная операция. Продолжается как война, потому что за Киевом стоит и Берлин, и Париж, и Гаага, и Осло, и, к сожалению, Вашингтон. Потому что им помогают целиться через их спутники, им помогают наводить зарубежные вооружения на наши цели через всю их инфраструктуру. В этих условиях мы должны отдавать себе отчет — киевский режим способен на все, — сказал представитель Кремля корреспонденту информационной службы «Вести» Павлу Зарубину.

Песков: ВС России создают полосу безопасности из-за агрессивной сущности Киева

24 июня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что предложение Европы по введению «стабилизационных войск» на подконтрольную Киеву территорию Украины может привести к появлению «новой Берлинской стены». По его словам, подобный сценарий развития событий неприемлем для Москвы.

Сергей Рябков, заместитель Лаврова, предупредил о том, что Запад может столкнуться с катастрофическими последствиями, если попытается нарушить безопасность России. Председатель комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков добавил, что западные страны переходят к новой фазе войны против России.