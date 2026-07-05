Российские войска создают полосу безопасности на границе с Украиной из-за агрессивной сущности киевского режима, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Исходя из агрессивной сущности киевского режима, для того чтобы застраховать безопасность наших граждан, нам придётся создать зону безопасности, или буферную зону», — отметил Песков в интервью журналисту информационной службы «Вести» Павлу Зарубину.

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Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что новая полоса безопасности на Украине пройдёт по территории Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей.

В Минобороны России в конце апреля сообщали, что российские войска наступают одновременно на нескольких направлениях, создавая полосу безопасности в Сумской и Харьковской областях.

В конце прошлого года президент России Владимир Путин распорядился расширить буферную зону на границе с Украиной в 2026-м для защиты приграничных регионов.