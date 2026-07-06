Резонансный удар по музею-панораме «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» в июне был детально спланированной провокацией Великобритании и ее спецслужб. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки России.

По данным ведомства, украинские военнослужащие готовили и запускали беспилотники, однако могли не знать об истинной цели атаки. В СВР утверждают, что полетные задания в системы вооружения загрузили британские специалисты, действовавшие под видом военных советников.

— Украинские военнослужащие готовили дроны и запускали их. Однако украинцы, скорее всего, не были осведомлены об истинной цели атаки. Полетные задания в системы вооружений загрузили британские специалисты, выступавшие под личиной военных советников, — заявили в СВР.

В ведомстве также считают, что в Лондоне украинский конфликт воспринимают как попытку реванша за нереализованный в XIX веке проект нанесения стратегического поражения России. В СВР добавили, что британской стороне «придется ответить» за удар по музею и другие подобные действия, передает ТАСС.

Ранее, 22 июня, ФСБ задержала в Воронеже 33-летнего россиянина по подозрению в государственной измене. По данным спецслужбы, мужчина в 2024 году самостоятельно вышел на связь с представителем Службы безопасности Украины и через мессенджер передавал сведения о деятельности военного объекта. В настоящее время мужчина находится под стражей.